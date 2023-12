Neandertallased olid hommikuinimesed

Väljaandes Genome Biology and Evolution avaldatud uuringu kohaselt võisid neandertallased olla päevavalgusele paremini adapteerunud, võrreldes varajaste Homo sapiensi või tänapäeva inimesega.

Varajased nüüdisinimesed arenesid välja Aafrikas laiuskraadidel, mis on lähemal ekvaatorile, seega varieerusid seal päikesetõusu ja -loojangu ajad vähem.

On võimalik, et see adaptsioon pärandati Homo sapiensile, kui viimased Aafrikast ära kolisid ja neandertallastega kokku puutusid.