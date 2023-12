Üllatus: Paljassaare poolsaarele on kerkinud lausa 1300 ebaseaduslikust garaažist koosnev linnak ja putkadega käib hoogne kauplemine

Tallinna linnavalitsuse dokumentidest ilmneb, et Paljassaare poolsaare alguses tegutseb enam kui 1300 metallgaraažist koosnev kompleks, mida võiks nimetada lausa garaažilinnakuks ja millel puudub igasugune seaduslik alus. Üllatus pole see, et see garaažilinnak seal asub - see on ammu teada -, küll aga see, et see on üdini ebaseaduslik, ilma õiguseta maale ja hoonetele.