Automüüja: rasketes oludes on mõistlik juhiabisüsteemid isegi välja lülitada

„Talve ja lume saabudes esineb tõrkeid kõikides juhiabisüsteemides,“ nentis ELKE Auto Mustakivi teeninduse juht Sten Tartu.

Tema sõnul on asi enamasti selles, et inimesed ei puhasta autot korralikult lumest, mistõttu ei saa ka erinevate juhiabiliste andurid korrektselt töötada. Seda omakorda põhjustab asjaolu, et inimesed enamasti ei tea, kus nende autol vastavad andurid asuvad. Teine levinud põhjus abiliste streikimiseks on tihe lumesadu.

Segaseid signaale võib talviti oodata avariiennetussüsteemilt, sõidurea jälgimise süsteemilt, automaatselt kaugtulede lülituselt, liiklusmärkide tuvastamise süsteemilt, dünaamiliselt püsikiiruse hoidjalt, pimedanurgaanduritelt ja parkimisanduritelt.

„Liiklusohutuse seisukohalt on mõistlik rasketes oludes süsteemid välja lülitada, arusaadavalt ei saa ainult nendele lootma jääda ning kui nende töö on häiritud, siis pidevalt märku andvad mitteaktiivsed süsteemid häirivad juhti, segades keskendumist sõidule,“ märkis Tartu.

Kuna Eesti ilm on väga vahelduv ja kogu talv ei ole alati ekstreemselt lumine, siis kindlasti ei pea juhiabisüsteeme kevadeni välja lülitama.

ERGO sõidukikindlustuse portfelli juht Kaido Naarits tõdes, et juhiabiliste mõju liiklusohutusele on kahene.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi selleaastane analüüsi näitas juhiabisüsteemide positiivset mõju liiklusohutusele. Näiteks on uuemate, kuni viis aastat vanade sõiduautode tagant otsasõitude arv on viie aastaga vähenenud ligi 30% protsenti. Samas on need juhtumid asendunud muude intsidentidega.

„Ehk mida rohkem igasuguseid assistente sõidukil küljes, seda hooletumaks muutub juht ja suurenevad hooletusest tekkinud juhtumite osakaalud,“ nentis Naarits. See tähendab, et just lumisel aastaajal tuleks liikluses olla eriti ettevaatlik, mitte jääda lootma juhiabilistele, mis võivad pealegi ootamatul viisil toimida.

Ohutu sõidu ja juhiabiliste töövõime säilitamiseks tuleb alati enne sõitu võtta aega ja puhastada auto korralikult lumest ja jääst.

„Näiteks Toyota puhul asub dünaamilise püsikiirusehoidja radar esimesel iluvõrel oleva suure Toyota märgi taga ehk Toyota märk tuleb hoida puhtana,“ rääkis Sten Tartu. Esiklaasi üleval keskel asub avariiennetussüsteemi kaamera, mida kasutatakse ka automaatkaugtulede süsteemi toimimiseks – ehk alati tuleb esiklaasi korralikult puhastada. Parkimisandurite tööks tuleb hoida stanged puhtana, seda on vaja ka pimedanurga süsteemi tööks.