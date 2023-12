ERIVÄELASE JUTUD | Eerik Heldna: kui juht ei usu, siis ei ole sellel tegevusel üldse mõtet

„Mul on olnud aega väga palju mõelda, et kus sellise 20 aasta juhikarjääri jooksul ma olen teinud vigu ja ma arvan, et kõige suuremad vead on need, kui ühel hetkel ma hakkasin armastama liiga palju jõulisi kiireid otsuseid,“ meenutas Eerik Heldna „Eriväelase juttude“ kümnendas osas.