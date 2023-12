Threads on lõpuks Euroopas saadaval

X-i (Twitter) konkurent Threads on nüüd saadaval Euroopa Liidu riikides, teatas Meta tegevjuht Mark Zuckerberg. „Täna me avame Threadsi teistele riikidele Euroopas,“ kirjutas Zuckerberg Threadsi postituses.

Selle aasta juulis lasti rakendus turule USAs ja veel 100 riigis üle maailma, kuid selle avalikustamine ELis lükati edasi siinsete andmekaitseseaduste tõttu. Meta blokeeris isegi Euroopa elanike ligipääsu rakendusele VPNiga.

Seoses tänase lanseerimisega annab Meta siinse regiooni inimestele võimaluse sirvida Threadsis ilma profiili olemasoluta. Kuid et ise postitada või postitustele reageerida, peab Instagrami konto olema, teatas esimesena The Wall Street Journal.

Ettevõtte viivituses teenuse käivitamisel ELi riikides on laialdaselt süüdistatud digitaalsete turgude seaduse hiljutist kehtestamist, mis on laiaulatuslik õigusakt, mille eesmärk on ohjeldada suurte tehnoloogiafirmade turu kuritarvitamist. Kuigi Meta ei ole määrust otseselt nimetanud, süüdistas Instagrami juht Adam Mosseri viivituses „mõnede järgmisel aastal jõustuvate seaduste järgimise keerukust“. Meta-sugustel ettevõtetel on aega nende nõuete täitmiseks kuni 2024. aasta märtsini.

On spekuleeritud, et Threadsi tihe integreeritus Instagramiga võib tekitada probleeme ELi reguleerivate asutustega. Kui see juulis käivitati, registreerusid kasutajad oma olemasolevate Instagrami kontode kaudu ja said kiiresti ühendusse kõigi Instagrami kasutajatega, keda nad jälgisid. See aitas Threadsil koguda 100 miljonit kasutajat vaid mõne päevaga, kuid tekitas muret, et Meta võib sattuda vastuollu seaduse eeskirjadega.

Nüüd ei ole Threads enam nii tihedalt Instagramiga seotud. Novembri keskel lisas platvorm kasutajatele võimaluse kustutada oma Threadsi konto, ilma et nad peaks ka oma Instagrami kontot kustutama. Kuid sidemed teenuste vahel on endiselt olemas - teenuses postitamiseks on endiselt vaja Instagrami kontot.

Kuigi Threads sai kiiresti levida, osaliselt tänu Instagrami populaarsuse ärakasutamisele ja osaliselt Elon Muski X-i kaose ärakasutamisele, on kolmandate osapoolte andmed näidanud, et Meta platvormil on pärast esialgset tõusu olnud raskusi kasutajate säilitamisega. Selle ELis käivitamine toob peaaegu kindlasti uute kasutajate arvu kasvu, kuid küsimus on selles, kas Threads on vahepeal arenenud ja lisanud piisavalt uusi funktsioone, et kasutajaid alles hoida.