Poola häkkerid aitasid parandada ronge, mis olid disainitud katki minema, kui keegi teine peale tootja neid parandab

Rongide remonditöökoda Serwis Pojazdów Szynowych (SPS) kutsus appi eetilise häkkerite rühmituse Dragon Sector, et analüüsida rongide tarkvara. SPS tahtis teada saada, mis põhjustab neid salapäraseid tõrkeid, mille tagajärjel jäid seisma mitu Poola rongioperaatori rongi.

Selleks hetkeks oli rongide puudus juba tõsiseks probleemiks saanud - see tähendas, et olid lühemad rongid ja vähem hulk inimesi sai sõita, teatas Poola infrastruktuuri kaubanduse väljaanne Rynek Kolejowy.

Dragon Sector analüüsis kaks kuud tarkvara ja leidis, et tootja sekkumine põhjustas sunniviisilisi rikkeid ja seda, et rongid ei käivitunud, ning jõudis järeldusele, et rongide blokeerimine oli Newagi tahtlik tegevus.

Dragon Sector’i andmetel sisestas Newag rongide juhtimissüsteemidesse koodi, et peatada nende sõitmine, kui GPS-seirer näitas, et rong on mitu päeva sõltumatu remonditöökoja juures pargitud.

Kood väidetavalt ka blokeeris rongi, kui teatud komponendid olid asendatud ilma tootja poolt heakskiidetud seerianumbrita, teatas 404 Media.

Newag eitas oma avalduses, et töötas välja nn töökoja tuvastamise tarkvara, mis põhjustas tahtlikke rikkeid, ning ähvardas Dragon Sector’i kohtusse kaevata laimamise ja häkkimisseaduste rikkumise eest.

„IT-süsteemide häkkimine on paljude õigusnormide rikkumine ja oht raudtee liiklusohutusele,“ ütles Newag, nõudes, et häkitud rongid kõrvaldataks kasutusest, sest need kujutavad nüüd väidetavalt ohtu ohutusele. Newagi ohutusnõuded on endiselt põhjendamata, teatas 404 Media.

„Me eitame kategooriliselt Newagi poolt sõidukite juhtimissüsteemidesse mis tahes funktsioonide üleslaadimist, mis piirab või takistab sõidukite nõuetekohast toimimist, samuti nende üksuste rühma piiramist, kes saavad pakkuda hooldus- või remonditeenuseid,“ seisis Newagi avalduses. Newagi sõnul ei tohiks Dragon Sector’i aruannet usaldada, sest selle tellis üks Newagi suurimaid konkurente.