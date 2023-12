Suitsetamine põhjustab aju kahanemist

Väljaandes Biological Psychiatry: Global Open Science avaldatud uuringus leiti, et suitsetamine põhjustab aju kiiremat vananemist. Hea uudis on see, et suitsetamise maha jätmine lõpetab ajukoe kaotuse, kuid see ei taasta aju endist suurust.

„Kuni viimase ajani on teadlased jätnud tähelepanuta suitsetamise mõju ajule, osaliselt seetõttu, et me oleme keskendunud suitsetamise halvale mõjule kopsudele ja südamele,“ ütles uuringu vanemautor ja psühhiaatriaprofessor Laura J. Bierut. „Aga kui me oleme hakanud lähemalt uurima aju, on ilmnenud, et suitsetamine on ka ajule väga halb.“

Teadlased on pikalt teadnud, et suitsetamine ja aju suurus on seotud, kuid pole olnud kindlad, kumb on ajend. Lisaks on kolmas faktor, millega peab arvestama - geenid. Nii aju suurus kui suitsetamise harjumus on päritav. Inimese regulaarse suitsetamise riskist umbes poole moodustavad geenid.

Bierut ja uuringu juhtivautor Yoonhoo Chang hakkasid neid seoseid uurima, saades andmeid UK biopangast. Uuringusse valiti 32 094 osalejat, kelle ajust oli tehtud pilt, mille abil saab määrata ajumahtu, ning teadlased analüüsisid lisaks nende suitsetamise ajalugu ja geneetilisi riskitegureid.

Leiti seos suitsetamise ja ajumahu vahel olenevalt kogusest - mida rohkem inimene päevas suitsetas, seda väiksem oli tema ajumaht. Üldise järeldusena kinnitasid teadlased asjade käigu - geneetiline eelsoodumus viib suitsetamiseni, mis omakorda viib vähenenud ajumahuni.

„See kõlab halvasti ja ongi halb,“ ütles Bierut. „Ajumahu vähenemine on kooskõlas vananemisega. See on oluline, kuna meie elanikkond vananeb, sest vananemine ja suitsetamine on mõlemad dementsuse riskitegurid.“

Lisaks tundub, et see kahenemine ei ole taastatav. Ka nendel, kes olid suitsetamise aastaid varem maha jätnud, oli mittesuitsetajatest väiksem aju.

„Juba tekitatud kahju ei saa taastada, kuid saab vältida edasise kahju tekitamist,“ ütles Chang. „Suitsetamine on muudetav riskitegur.“