„Kui Eestis on füüsilises maailmas olukord peaaegu rahulik, siis küberruumis oleme pideva ründe all. Kasvanud on nii rünnakute intensiivsus kui võimekus ja üha enam näeme realiseerumas tarneahelate ja tehnoloogiate riske,“ ütles Fortele majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.