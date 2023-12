Telia turvaintsidentide spetsialisti Aare Kirna sõnul on hetkel näiteks levimas taas petuskeem, millega püütakse jätta inimesele mulje talle saabuvast pakist.

„Inimesele saadetakse näiteks e-kirja teel foto pakist, mis on teda just kui logistikakeskuses ootamas ning mille kättesaamiseks tuleb teha mõne euro suurune ülekanne. Tegelikkuses muidugi mingit pakki pole ning petturite eesmärk on meelitada inimesi vajutama kahtlastele linkidele ning sisestama sinna oma pangaparoole,“ selgitas Kirna.