Paljunemist soodustavad geneetilised mutatsioonid lühendavad inimese eluiga

Tollane Michigani ülikooli dotsent ja evolutsioonibioloog George Williams pakkus esmalt 1957. aastal, et vananemist soodustavad geneetilised mutatsioonid võivad olla seotud loodusliku valikuga, soodustades ühtlasi varasemat paljunemist või rohkemate järglaste sigimist.

Williamsi teooria on siiamaani peamine teooria, mis seletab vananemist. Kuigi seda teooriat on mitmete individuaaljuhtude uuringutega tõestatud, pole siiani tehtud laialdast uuringut, mis seda toetaks.

Väljaandes Science Advances avaldatud uuringus testisid evolutsioonibioloog Jianzhi Zhang ja tema Hiina kolleeg Williamsi hüpoteesi, kasutades geneetika, reproduktsiooni ja surmaregistri informatsiooni 276 406 inimeselt, mis saadi UK biopangast.

Nad leidsid, et reproduktsioon ja eluiga on geneetiliselt negatiivses korrelatsioonis, mis tähendab, et paljunemist soodustavad geneetilised mutatsioonid lühendavad üldjoones inimese eluiga.

Lisaks leiti, et nende mutatsioonidega inimesed on vähem tõenäolisemad elama 76. eluaastani, kui need, kelle mutatsioonid soodustavad madalat reproduktiivsust.

Autorid hoiatavad siiski, et paljunemist ja eluiga mõjutavad nii geenid kui ka keskkond. Ja võrreldes keskkonnateguritega - sh rasestumisvastaste vahendite ja abortide mõju reproduktsioonile ja meditsiiniliste arengute mõju elueale - mängivad nimetatud geneetilised tegurid üsna väikest rolli.

„Need tulemused toetavad tugevalt Williamsi hüpoteesi, et vananemine tekib varasema ja suurema paljunemise loomuliku valiku kõrvalproduktina. Looduslik valik hoolib vähe sellest, kui kaua me elame pärast paljunemise lõpetamist, sest meie sobivus on paljunemise lõppedes suures osas määratud,“ ütles Zhang, Marshall W. Nirenbergi kolledži professor ökoloogia ja evolutsioonibioloogia osakonnas.