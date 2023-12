Kasutajad kaebavad: ChatGPT on muutunud laisaks ja ülbeks

Viimastel päevadel on paljud ChatGPT viimase (GPT-4 mudelile ehitatud) versiooni kasutajad kaebanud, et tekstirobot keeldub seda tegemast, mida nad küsivad, või tunneb vähe huvi nende abistamise vastu.

Näiteks kui kasutaja küsib osa koodist, võib tekstirobot anda talle võimalikult vähe informatsiooni ja siis paluda kasutajal ise ülejäänud lüngad täita. Mõned on väitnud, et ChatGPT ütleb seda neile lausa ülbelt, väites inimestele, et „nad suudavad ju ise väga hästi selle tööga hakkama saada“.

Mitmetes Redditi vestlustes ja ka OpenAI enda foorumites on kasutajad väitnud, et süsteem muutub aina vähem kasulikuks. Mõned spekuleerivad, et selle muudatuse tegi OpenAI tahtlikult, et süsteemi efektiivsemaks muuta, ja et seda mitte pikkade vastuste andmisega koormata.

Kõik ChatGPT-laadsed süsteemid on kurikuulsad enda kõrgete kulude poolest, mistõttu on neid firmadel väga kulukas üleval pidada. Seega spekuleeritakse, et ettevõtted paluvad neil kasutajatele lühemaid vastuseid anda, et vähendada energiakulu.

Nüüd teatasid ChatGPT loojad, et on nendest kaebustest teadlikud, kuid väitsid, et nad ei ole programmi mingisuguseid muudatusi teinud, mis selgitaks, miks see nüüd teistmoodi käitub.

„Me oleme kuulnud teie tagasisidet selle kohta, et GPT4 muutub laisemaks,“ kirjutas ettevõte X-is. „Me ei ole mudelit alates 11. novembrist uuendanud ning see pole kindlasti tahtlik. Mudeli käitumine võib olla ettearvamatu ja me tegeleme praegu selle parandamisega.“

OpenAI ei ole öelnud, kas usub kasutajate väiteid või arvab, et ChatGPT on oma käitumist muutnud.