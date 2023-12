LÄBIMURRE | Teadlased on üks samm lähemal vaalade keele mõistmisele

Kašelotid on suured hammasvaalalised, kes elavad karjadena peaaegu kogu maailmameres. Teadlased, kes nende häälitsusi uurivad, olid juba varasemalt välja selgitanud nende suhtluse põhielemendid - nn klikid. Nüüd teatas Kalifornia ülikooli teadlase Gašper Beuši juhitud uurimisrühm, et nende klikkide akustilised omadused, on mitmel tasandil analoogsed inimkõneluse häälikutele ja diftongidele.