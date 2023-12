Esimesed fotod: Renault 5 E-Tech Electric

Teada on, et uue auto logo saab olema kolmes eri toonis: kollane, sinine või roheline. N agu ka see, et auto saab olema vaid 3,92 meetri pikkune – ehk et tegemist on selgelt linnaautoga. Mudeli 52 kWh aku annab kuni 400 km WLTP sõiduulatuse. Hiljem lisandub ka väiksem 40 kWh aku.

Renault 5 E-Tech Electric on ka esimene sõiduk, mis on ehitatud uuele AmpR Small platform (endine CMF-B EV). Autol on mitmehoovaline tagavedrustus. Autosisene digitaalne juhiabilahendus kannab nime reno.

Auto on varustatud ka kahesuunalise sisseehitatud laadijaga, tal on V2G (sõidukist võrku) tehnoloogia. See on esmalt saadaval Prantsusmaal ja Saksamaal 2024. aastal ning seejärel Ühendkuningriigis 2025. aastal. See tehnoloogia võimaldab Renault 5 E-Techi Electricu juhtidel säästa laadimiselt raha ja vähendada oma üldist elektriarvet, müües elektrit tagasi võrku.

Esimesed fotod on sellised: