Väike, ent asjalik uuendus: Notepad hakkab lõpuks tähemärke loendama

Seni on kasutajad, kes vajasid tekstifailis tähemärkide märkide kiiret ülelugemist, olnud sunnitud kasutama kolmanda osapoole alternatiive, nagu Notepad2 või Notepad++ või koguni Wordi.

„Kui tekst on valitud, näitab olekuriba tähemärkide arvu nii valitud teksti kui ka kogu dokumendi jaoks,“ ütles Microsoft. „Kui teksti pole valitud, kuvatakse kogu dokumendi tähemärkide arv, mis tagab, et teil on alati selge ülevaade oma dokumendi pikkusest.“