REPLIIK | Rein Ruutsoo vastus Narva ajakirjanikule: millal te ometi endale Eesti ajaloo selgeks teete?

Äsja Eesti Sõjaajaloo Aastaraamatus ilmunud Ants Jürmani käsitlust „The White and Red Terror in the Eastern Part of Viru County in 1917–1919.“ (e.k. „Valge ja punane terror Ida-Virumaal 1917-1919“) kommenteerides näib Narva ajakirjanik Tatjana Zavjalova olevat leidnud võimaluse tühistada Eesti riikluse ühe aluse, meie ajaloonarratiivi tõesuse ning usaldusväärsuse. Jürmani kirjutise kommentaar on ajakirjaniku poolt muudetud Eesti ajalooteadust olemuslikult alavääristavaks ja ilma igasuguse tõendusliku põhjata tühistamiseks.