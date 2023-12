„Vaja on aega võita.“ Ukraina armeel soovitatakse asuda „strateegilisse kaitsesse“. Mida see tähendab ja mida see muudaks?

Endine Ukraina relvajõudude ülemjuhataja 2014-2019, armeekindral Viktor Muženko teatas intervjuus BBCle, et Ukraina rinne vajab „uut formaati“. Samas lisas kindral, et ta ei usu, et sõda on jõudnud tupikusse. Tema sõnul ei saa rindel ainult võita, vaid vahel tuleb ette ka kaotusi. „Sõjas ei käi ainult edukas edasitung, vaid ka meie pidurdamine vaenlase poolt. Ei toimu ainult rünnak, vaid ka kaitse. Usun, et täna on kõige olulisem teema üleminek kaitsele. Aktiivne strateegiline kaitse, mis hõlmaks vasturünnakute funktsiooni. Vaja on rindele uus formaat anda. Peame looma võimsa reservi, mitte ainult kvantitatiivse, vaid ka kvalitatiivse, mis oleks väljaõpetatud, varustatud, koordineeritud, kõrge moraaliga ja suuteline probleeme lahendama,“ teatas Muženko BBCle.