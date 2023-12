„Kõige kavalamad, kõige targemad.“ Ajaloolane selgitab, miks peetakse end Eestiski näidanud Moslemi Vennaskonda ohtlikuks

Moslemi Vennaskond on maailma suurim ja edukaim islamistlik organisatsioon, mis on tegutsenud peaaegu sada aastat. Alustada tuleks üldse sellest, mida kujutab endast islamism ehk poliitiline islam. Maailmas on üle 1,5 miljardi islamiusulise ning loomulikult ei jaga seda vaadet kõik, vaid teatud osa moslemeid. Kuid selle järgi on islam maailmas ainuke religioon, mida peab järgima terve inimkond. Allah lõi Maa ja kõik, mis sellel on, sealhulgas inimese, kellel Allah lubab Maa peal elada tingimusel, et inimene peab olema Allahile kuulekas, Allahi tahe on omakorda kirjas Koraanis. Islamistide veendumuse järgi on kätte jõudnud õige aeg teistele islamiusku peale sundida. Esmajoones islamimaade elanikele endile, kes on Allahi tahtest kaugenenud, teisalt ka aladel, mis kunagi ajaloos on kuulunud islamiusulistele.