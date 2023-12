Järgmine aasta võib olla viimase 20 aasta parim virmaliste jälgimiseks

Virmaliste vaatlemine on viimastel aastatel muutunud populaarseks harrastuseks ning teadlased ennustavad, et 2024. aasta võib olla selle jaoks viimase 20 aasta parim aasta.

National Geographicu andmetel prognoosivad eksperdid, et 2024. aastal on virmalisi võimalik näha piirkondades, kus neid tavaliselt ei täheldata. Seda seetõttu, et Päike saavutab oma ligikaudu 11-aastase tsükli haripunkti, mille jooksul on Päikese aktiivsus kõige kõrgem.

Virmalised ilmuvad Maa magnetpoolust ümbritsevale alale, mida nimetatakse „virmaliste ovaaliks“. Kuid see piirkond nihkub ja kõigub pidevalt sõltuvalt päikesetuule tugevusest – Päikese atmosfääri laetud osakeste voolust, mida tormid võivad intensiivistada. Eksperdid eeldavad, et Päikese maksimumi ajal esineb sagedamini seda, kui virmaliste piirkond kasvab ja muutub aktiivsemaks. Teadlaste sõnul on põhjapoolsetel aladel kõik võimalused selle Päikese tsükli vältel näha üks või kaks korda erakordset virmaliste vaatemängu.

Samas hoiatavad teadlased, et virmaliste vaatlemiseks koha valimisel tuleks arvestada ka mitmete teguritega, nagu pilvkate ja valgusreostus - suurtes linnades on see raskem kui tühjadel ning lagedatel aladel. Kunstliku valgusreostuse vältimiseks soovitatakse kasutada rakendust DarkSky.org, mis näitab tumeda taeva asukohti üle kogu maailma.

Virmaliste prognoosimise rakendused, nagu NOAA kosmoseilmaennustuskeskus, Aurora Alerts ja My Aurora Forecast & Alerts, võivad aidata virmaliste jahtijatel ennustada, millal on virmalised nähtavad ja kui kaugele lõunasse „virmaliste ovaal“ ulatub. Virmalised on reeglina kõige levinumad märtsis ja peale sügisest pööripäeva oktoobris.