ERIVÄELASE JUTUD | Ilmar Raag Ukraina sõjast: USA relvatarned on kogu aeg umbes kuus kuud graafikust maas

„Kui räägitakse Ukraina vastupealetungi eesmärkide mittesaavutamisest, siis üks sisuline põhjus on ikkagi see, et neid relvi, mida on lubatud, pole õigeaegselt sinna kohale toodud,“ räägib filmistsenaristi ja -režissöörina tuntud Ilmar Raag olukorrast Ukrainas.