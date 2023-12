Raketlane Leonid Zinatullin: elu on liiga lühike, et numbreid taga ajada

Stressirohkes olukorras peab meeles pidama, et stress on tõukav jõud. Olukord meenutab elektriratast, millel kiilus gaas põhja kinni ja pidur suri välja. Kõige halvem asi, mida saab teha, on lenksust lahti lasta. Sellise paanilise stressihoo vastu ei saa võidelda, seda saab vaid suunata. On vaja keskenduda asjadele, mida saab kontrollida. Ma ei saa kontrollida, mida mu vastane teeb, saan kontrollida ainult, mida mina teen. Kui ülesanne käes, keskendun võimalustele, kui tuleb miljon mõtet, lasen neil tulla, valin kõige enim lubava ja proovin. Kui ei tööta, võtan järgmise. Alati tuleb emotsioone õrnalt suunata ja keskenduda asjadele, mida kontrollida saad, siis ei lenda kraavi. Ilma kontrollita peas on vaid paanika ja paanika ei vii edasi.Milline ülesanne Sulle kõige suuremat väljakutset pakkus?Kõige keerulisem osa võistlusest oli minu jaoks koostöö ja tööjaotus. Raketi hooaja alguses on võistkondlikud ülesanded. Enamasti on need sellised, mille puhul on parem vähem käsi kui rohkem. Viite inimest on väga raske rakendada, kõik on stressis, kõik peavad näitama, et nad on kasulikud, laua taga on mõni ruutmeeter ruumi, iga tööriista on üldiselt maksimaalselt kaks. Minu teisel hooajal, olles rohelises tiimis, koostöö kuidagi ei sujunud. Pole isegi kindel miks, võimalik, et iseloomud ei klappinud, võimalik, et organiseerisime asju valesti... Aga jah, kõige keerulisem osa võistlusest pigem olid inimesed.Osalesid saate 7. hooajal ja siis uuesti 8. hooajal - kuidas see juhtus?“Rakett69“ oli väga proovilepanev kogemus ja see meeldis mulle. 7. hooajal viibisin vist kokku viies saates ning sellest jäi mulle veidi väheseks, seega proovisin 8. hooajal uuesti ja vist avaldasin korraldajatele piisavalt head muljet, et nad võtsid mind vastu ka 8. hooajal.Teisel hooajal teadsin rohkem, kuidas asjad käivad ja mul oli aasta võrra rohkem kooli ja olümpiaade seljataga, aga ma ei ütleks, et see andis mulle tugevat eelist. Seal olid inimesed, kes olid minust targemad ja kogenumad, sellel hooajal oli hulk inimesi ülikoolist ja Lennuakadeemiast.Kas oled vaadanud ka järgmiseid hooaegu?Ainult kambas teistega :) Meil on igal aastal olümpiaadidel osalevate inimestega ühisvaatamised, kuhu üldiselt tuleb ka viisakas hulk reketlasi. Päris suur osa mu sõpradest ja tuttavatest on ühel või teisel aastal Raketis ka ära käinud. See muuseas aitab ka murda müüti asotsiaalsest nohikust. Nohikuid on väga palju erinevaid, osad on introverdid, osad on ekstroverdid. Raketti tulevad üldiselt ekstravertsed nohikud ja igal aastal on neid kandideerimas üle saja.