„Eurooplased on mures.“ Ajakiri The Economist väidab, et Putin on sõda võitmas – kas sellel on alust? Selgitavad eksperdid

Ajakirja The Economist ajakirjanikud usuvad , et esimest korda pärast Venemaa sissetungi algust 2022. aasta veebruaris võib Venemaa sõja võita: Putin on suutnud Venemaa majanduse sõjaaja relssidele seada ja oma võimu veelgi kindlustada. Kuid mis kõige tähtsam, nagu väljaanne märgib, suutis Putin õõnestada lääne veendumust, et Ukraina on võimeline sõjast välja tulema euroopaliku demokraatiana.

Nagu ajakiri selgitab, ei seisne Putini võit niivõrd territooriumide kontrollimises, vaid selles, et 2024. aastal on Venemaa Ukrainaga võrreldes soodsamas seisus. Esiteks sellepärast, et venelastel on rohkem droone ja suurtükiväe laskemoona, teiseks seetõttu, et Vene armee surub edukalt elektroonilise võitluse vahendeid kasutades alla ukrainlaste droone, ja kolmandaks seetõttu, et Putin on valmis kandma rindel suuri inimkaotusi. The Economist kirjutab, et mõttetu on loota, et Putini režiim kokku kukub: ta võib Venemaal võimul püsida pikki aastaid.