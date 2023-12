SUUR GALERII | USAs toimus Amazoni iga-aastane suurkonverents re:Invent

re:Invent’i peamiseks eesmärgiks on pakkuda viie päeva vältel kogemusi, teavet ja uudiseid pilvevaldkonna huvilistele, -ekspertidele ja praktikutele. Konverentsi ajal toimub ka hiiglasil EXPO, kus oma stendidega väljas pilveteenuste peale lahendusi loonud ettevõtted. Eestist oli sel aastal kohal näiteks ettevõte Twilio.

AWS ise on konverentsil alati välja tulnud ka mitme uudisega. Sel aastal teatati näiteks superarvutuse teemalise koostöö algamisest Nvidiaga ning mitmest uue tehnilisest ja sisulahendusest .

Üritus on kasvanud sedavõrd suureks, et toimus sel aastal lausa kolmes eri sündmuskohas: The Venetian, Wynn, Encore, Caesars Forum, MGM Grand ja Mandalay Bay.