INTERVJUU | Akadeemik Jaan Einasto: universumi sünni juures pidi olema midagi, mida võiks nimetada jumalaks

„Miks oli nii, et ürgsupist, mis oli enne nende konstantide fikseerimist, moodustusid just sellised konstandid, nagu nad on? On kaks võimalust: kas see oli suur juhus ja meie maailm on väga haruldane variant võimalikest kombinatsioonidest või on olemas jumalik etteseadmine, et maailm oleks selline, et lõppkokkuvõttes saaks tekkida ka elu,“ sõnab Einasto.