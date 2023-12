Utilitas rajab Tallinna vana karjääri kohale linna suurima päikesepargi

Päikesepargi võimsus on 9,3 MW, see koosneb 15 600-st paneelist ning katab endise Väo paekivikarjääri alal kokku 11 hektarit. Kahepoolsed päikesepaneelid asetsevad raamil, mis keeravad end ühel teljel päikese järgi ning seeläbi pikeneb ajaperiood, mil päikesepark elektrit toodab.

„See on riigile kuuluv maa, millele Utilitasel on hoonestusõigus. Kaevandamine on sellel alal juba pikka aega tagasi lõppenud ning päikesepargi rajamiseks oleme ka maapinna korrastanud,“ rääkis Fortele ettevõtte kommunikatsioonijuht Kadri Hansalu.