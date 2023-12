Tallinna linna korraldusel alustati möödunud nädalal linnatänavailt lume minema vedamisega, kuna see ei mahu sinna enam lihtsalt ära. Kahtlematult saastunud lume ladustamiseks on välja valitud mitmeid kohti, ent kus need asuvad, linn ei avalda – põhjuseks hirm, et äkki hakkavad ka linnakodanikud sinna oma lund vedama.