Amazoni generatiivse tehisintellekti valdkonna juht: me elame uskumatult põneval ajal

Aprillis alustasime meie koodi genereerimise tööriista Code Whispereriga – see võimaldab arendajatel saada koodisoovitusi, et nad saaksid oma ülesandeid kiiremini täita. Augustis andsime välja järjekordse produktiivsuse rakenduse nimega HealthScribe, mis transkribeerib ja laadib tervisekaartide platvormidele üles arstide ja patsientide vahelisi vestlusi. Ja siis täna [vestlus toimus kolmapäeval – toim] teatasime just Q-st, mis on mõeldud töötajate produktiivsuse tööriistaks - see võimaldab igal ettevõtte töötajal kiiremini teavet leida, kiiremini vastuseid saada.

Kui minna ühe kihi võrra kõrgemale, siis on meil kaks võimalust: kas hakata katsetama või hakata kasutama meie tehisintellekti ja masinõppe võimalusi. Viimaste osas on meil näiteks SageMakeri nimeline andmeteaduse platvorm, mis võimaldab arendajatel pilves masinõppemudeleid luua, koolitada ja juurutada. Sellised meeskonnad nagu Anthropic või Stability AI on suurepärased näited neist, kes meiega koostöös AI-põhiseid mudeleid loonud.

Meie jaoks on tegemist infrastruktuuri võimalikult tulemuslikuks ja kuluefektiivseks muutmisega. Selleks on meil koostöös selliste partneritega nagu NVIDIa suured mudelid, kuhu saab integreerida klientide andmebaase ja nii on meie klientide jaoks pilveteekonna alustamine ja hilisem teenuste (nagu ka masinõpe ja AI) kasutamine muudetud väga lihtsaks.

Ma ütlen teile, mida meie kliendid otsivad: kõik on tohutult põnevil tootlikkuse kasvust, mida see tehnoloogia pakub. Olen tõeliselt põnevil, et saame klientide kogemuse põhjal leiutada ja uuendusi luua, see puudutab ka avastusi bioteaduste valdkonnas. Need on abivahendid, mis võimaldavad inimestel targemalt ja kiiremini töötada.

Selle aasta konverentsi re:Invent kõige olulisem teema on kahtlematult generatiivne tehisintellekt. Ma astuks aga sammu tagasi ja uuriks, milleks inimestel üldse tehisintellekti vaja on – milles ta meist parem on või millest meie temast jätkuvalt paremad?

Päris kindlasti on need rakendused täna juba ideede kalkulaatorid. Mina isiklikult kasutan neid kogu aeg. Lähen mõnikord Bedrocki ja võtan ühe mudeli ja ütlen, et andke mulle 10 nime sellele ja sellele tootele või mida iganes me siin teeme. See on lihtsalt hea viis protsessi käivitamiseks ja selle edasiseks arendamiseks.

On need rakendused näiteks juba nii head, võiksid töö võtta suhtekorraldajatelt? On need võimelised looma tekste, mis nii ajakirjanikele kui avalikkusele üldisemalt kindlalt kaubaks läheksid? Või suudavad nad kõneisikutele välja pakkuda sloganeid, mis on väga täpselt eesmärkidest lähtuvalt välja kalkureeritud?

Nii et jah, ma ütleksin, et nende sees on kaks kõige levinumat rakendust küsimuste vastus, nii et vestlusrobot või ettevõtteotsingu teadmistebaasid, mul on küsimus, ma tahan vastuse leida. Selle asemel, et välja pakkuda nimekirju linkidest, kus vastuseid võiks leida, genereerivad uued rakendused vastused endid ja üksnes lisavad viited sellele, kust need pärinevad.

Kuid ma toon teile veel ühe näite: reisijuhte koostav Lonely Planet kasutab neid lahendusi, et luua oma reisiartiklite esialgseid mustandeid. Toimetajal tuleb vaid oma asjatundlik pilk peale visata ja täpsustada neid tema stiilile omaselt ning üksikasju lisades. Lonely Planet usub seejuures, et kui nad AI täielikult kasutusele võtavad, vähendavad nad oma toimetuskulusid 70%. Nii et sisuloome on tõeliselt põnev valdkond ja kasutusjuht,. .

Jah, teada on ju, et Bloomberg kasutab neid tööriistu börsiuudiste tegemiseks ja mitmed väljaanded näiteks spordiuudiste genereerimiseks. Tuleb vaid faktid süsteemis sisestada. Aga kui läheneda teemale arendaja seisukohalt, siis miks te arvate, et Ai-arendusi on mõistlikum teha pilves, mitte oma suletud arvutis?

Ehk et miks on pilves tegutsemine palju põnevam kui traditsiooniline viis, kuidas oleme loonud AI-mudeleid, masinõppemudeleid? Ma arvan, et sellel on palju põhjuseid, kuid minu arvates on teie äsja esitatud küsimuse jaoks kõige asjakohasem need mudelid, mis on saadaval teenusena, nii et neid on lihtsam tarbida.

Mul ei pea olema suuri andmeteaduse meeskondi, et luua mudeleid, luua koolitusandmeid ja kõiki seda tüüpi asju. Ma tarbin neid mudeleid nii nagu need on ja teen mõned väikesed kohandused ning siis on need minu kasutusjuhtude jaoks juba väga täpsed. Ma arvan, et generatiivse tehisintellekti kasutamiseks vajaminevad sisemised kulud on pilveteenuseid kasutades palju lihtsamad ja odavamad kui traditsioonilisemad AI ja masinõppe mudelite loomise viisid. Teiseks: mida generatiivne AI on teinud, on see, et see on teinud AI kättesaadavaks peaaegu igale ettevõttele, olenemata sellest, kas neil on andmeteaduse või masinõppe võimalused või mitte, sest te tarbite neid lihtsalt teenusena nagu igat liiki Amazoni veebiteenuseid.

Kuidas on lood AI kasutusjuhtide usalduse ja vastutusega. Faktivigadel mõnes artiklis võivad olla kolossaalsed tagajärjed. Vastutab aga ikkagi inimene, eksole?