Need kasutajad kehastasid ameeriklasi ja püüdsid levitada polariseerivat sisu USA poliitika ja USA-Hiina suhete kohta. Nende kontode tehtud postituste teemade hulka kuulusid abort, kultuur ja abi Ukrainale.

Meta ei ole leidnud seost Beijingi ametnikega, kuid märkis, et selliste Hiina kontode võrgustike arv on nüüd enne 2024. aasta USA valimisi kasvanud. Hiina on nüüd kolmas suurim selliste võrgustike geograafiline lähtekoht pärast Venemaad ja Iraani.