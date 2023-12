Uus auto Eestis: Land Rover Defender 130 Outbound P400

Tavapäraseks tööle-koju sõiduks on see auto üsna asjakohatu, kui, siis võib olla eriti arenenud alfaisasele – ei mahu ta ära kaubanduskeskuse parkimiskohtadelegi ning üüratu koguse hobujõududega pole Sõpruse puiesteel midagi peale hakata. Auto on koguni 5,38 meetrit pikk, teljevahe seejuures 3,02 meetrit.

Nii et selle auto põhiloomus tundub selgelt seostuvat kuni viieliikmelise seltskonna nädalaid pika, seiklusrohke ja väljakutseid pakkuva on- ja off-road safariga.

Mõlemad on varustatud kerghübriid- ehk MHEV-tehnoloogiaga, mis mõjutab veidi ka kütuseefektiivsust, kui selle auto puhul efektiivsusest muidugi üldse rääkida on kohane. Süsteem kasutab 48-voldist rihma veetud starter-generaatorit (BiSG), mis talletab tavapärases olukorras pidurdades ja aeglustades kaotatud energiat ning rakendab kogutud energiat vastavalt vajadusele sõidu käigus, muutes samaaegselt ka start-stopp süsteemi kiiremaks ja efektiivsemaks.

Keskmine kütusekulu kõige tavalisemal linnasõidul on mu paaripäevase testi põhjal sel autol (P400 bensiinimootor, poolhübriid) 17,4 liitrit sajale, ent selle eest saab ka kuni 400 hj võimust ja 650 nm pöördemomenti. Defender 130 Outbound on saadaval kuuesilindrilise P400 bensiinimootoriga või D300 Ingenium diiselmootoriga.

Uue mudeli kerevärvide valikus on Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey ja Eiger Grey toonid. Klientidele, kes vajavad paremat kriimustuskindlust, on saadaval kaitsekile (v.a Fuji White värvivalikul).

Kliirens on 22 cm, ent autot saab vajadusel õhkvedrustuse nupuvajutustega tõsta ja langetada. Elektrooniliselt juhitud õhkvedrustus tuleb toime kuni 430 mm erinevusega vedrustuse kõige madalama ja kõige kõrgema punkti vahel ning pakub võimalust off-road-tingimustes sõiduki esiosa tõsta 71,5 mm ja tagaosa 73,5 mm võrra, et läbida kuni 90 cm sügavusega veekogusid.

Autol on what3words navigeerimine, mis suudab pakkuda navigatsioonijuhiseid ükskõik millisele kolme ruutmeetri suurusele alale tervel planeedil, vajamata seejuures ühendust mobiilivõrkudega.

Juhid saavad kolmest paneelist koosnevat kasutajaliidest oma vajaduste järgi kohandada, et tuua esile funktsioonid, mis on just nende jaoks kõige olulisemad. Standardvarustuses on 11,4-tolline Pivi Pro puuteekraan ning salongiõhu puhastussüsteemiga Cabin Air Purification Plus.

Täiesti kvaliteet omaette on auto kaamerasüsteem, mkis vajadusel annab sulle ka keset liiklust ülevaate, mis igal küljel toumub:

Kauguuenduste tehnoloogia tarkvarale (Software over the Air – SOTA) hoiab selle sisu alati ajakohasena. Süsteem suudab juhi harjumusi tundma õppida ning võib näiteks teekonda ära tundes soovitada navigatsioonijuhiseid, samas kui Smart Voice Guidance süsteem aitab vähendada audiojuhiseid olukordades, kus juht on endale tuttavas piirkonnas.

Uus Defender 130 on saadaval SE, HSE, X-Dynamic ja X mudeliversioonides, samuti on võimalik otsustada kolme erineva First Editioni versiooni kasuks, mille värvi- ja disainilahenduste kombinatsioonid on järgmised:

• Fuji White kerevärv, Extended Bright Pack varustuspakett, Light Oyster Full Windsor nahksisu ja heledates tammetoonides puitviimistlus.

• Sedona Red kerevärv, tumepruunid Full Windsor nahkistmed ja suitsutatud tamme toonides puitviimistlus.

• Carpathian Grey kerevärv, beežikad Vintage Tan Full Windsor nahkistmed ja pähklipuidu toonides puitviimistlus.

Kui mudelile valida Extended Bright Pack lisavarustuspakett, siis kaetakse sõiduki alumised keredetailid Ceres Silver Satin värviga, samas kui eesmine ja tagumine põhjakaitse viimistletakse Noble Chrome värvitoonis.

Mudel on varustatud panoraamkatuse- ja luugiga, mis ulatub ka tagumiste istmeridade kohale. Lisaks näiteks Matrix LED esituled, soojendusega tagumised istmeid, Meridiani helisüsteem, Driver Assist Pack lisavarustuspakett, võtmevaba käivitus ja lukustuse vabastamine ning toonitud aknad.

Kõik Defender 130 sõidukid on varustatud Land Roveri neljarattaveosüsteemiga (iAWD) ning kaheksakäigulise ZF automaatkäigukastiga. iAWD süsteem suudab võimsust efektiivselt esi- ja tagatelje vahel jagada, olgu siis maanteedel või raskemates oludes. Mudelid on varustatud Land Roveri Terrain Response süsteemiga.

„Püsiv ja intelligentne nelikvedu sõiduks kuhu tahes, kahekiiruseline aeglustiga jaotuskast ja lukustusega diferentsiaalid võimaldavad täpset juhitavust keerulistel maastikel manööverdamisel,“ teatab tootja.

Neljatsooniline kliimaseade pakub autole kahepoolset soojendust ja jahutust nii esi- kui ka tagareas.

Defender 130 Outboundi hinnad algavad ca 100 000 eurost.