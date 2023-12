PROOVISÕIT | Škoda Scala: tõsiseltvõetav alternatiiv Golfile – ja mitte ainult!

Škoda üritas konkurentsitihedat Golf-klassi viimati vallutada umbes kümnendi jagu tagasi, kui turule toodi kahes kereversioonis Rapid (laugpära) ja Rapid Spaceback (universaalilaadne). Ühelt poolt tegi asja keeruliseks, et just siis toodeti läbi aegade parimat Volkswagen Golfi (VII põlvkond) , teisalt päästsid Rapidi häbist vaid võidetud riigihanked, kus peamiseks kriteeriumiks oli mõistagi hind.

Nimi taaskasutusest

Rapidi järeltulija nimetuse üle spekuleeriti pikalt. Mõned allikad lubasid Felicia tagasitulekut, teised pakkusid Spaceback (ilma Rapidita), valikus oli isegi Sparta ja Spartacus. Škoda lõpetas need oletused, teatades, et auto nimeks saab hoopis Scala .

Kuna elame taaskasutuse ajastul, siis Scala nime on autod kandnud varemgi – nii kutsus Renault eelmisel kümnendil oma säästu-sedaani. Peamiselt Aasia turgudele mõeldud Nissan Sunnyl põhinevat sõidukit esitleti 2012. aastal, seal oli palju ruumi, kuid mugavused olematud. Meile jõudsid need Renault Fluence nime all – prantsuse auto, mida Prantsusmaal ei müüdudki.

Ida-eurooplastele veelgi huvitavam on Skala, mil on C asemel K-täht, kuid hääldatakse samamoodi. Seda nime kasutas Jugoslaavia firma Zastava litsentsi alusel toodetava Fiat 128 jaoks, mis püsis konveieril ligi 38 aastat. Veel 2008. aasta Belgradi autonäitusel esitleti Skala viimast näovärskendust, kuid samal aastal pandi Kragujevac’is siiski konveierid seisma.

Ehkki levinud visiooni kohaselt (mida toetab oma pealiskaudsuses ka Wikipedia) tuleneb sõna Scala ladina keelest ja tähendab redelit või treppi, siis vanade roomlaste aega pole mõtet tagasi minna (välja arvatud neil, kes ülikoolis ladina keele loengutes magasid). Kultuurrahvaste keeles scalae, scalarum on nüüd itaaliapäraselt kaotanud tagant e-tähe ning assotsieerub tänapäeval ennekõike maailmakuulsa ooperiteatriga.