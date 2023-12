„On väga tõsine probleem!“ Kas Zalužnõi ja Zelenskõi on tõesti lõplikult tülli pööranud? Millega see ähvardab?

Briti ajakiri The Economist avaldas artikli Ukraina poliitilise ja sõjalise juhtkonna omavahelisest tülist, mis on tekkinud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja Ukraina armee ülemjuhataja Valeri Zalužnõi vahel. Vestluses ajakirjanikega nimetasid anonüümsed Ukraina ametnikud Zelenskõi ja Zalužnõi suhteid kohutavateks.

Esimesed teated Zelenskõi ja Zalužnõi vahel valitsevate lahkarvamuste kohta hakkasid ilmuma 2022. aasta suvel. Konflikt on 2023. aastal teravnenud, osaliselt Ukraina ebaõnnestumiste tõttu suvel alanud pealetungi käigus. Ja Zalužnõi hiljutine artikkel ajakirjas The Economist, milles ta teatas, et sõda on jooksnud ummikusse, andis sellele vastasseisule hoogu juurde. Ühe anonüümse Ukraina ametniku sõnul oli Zalužnõi poolt rumal, kui ta hakkas avalikult ümber lükkama Zelenskõi optimistlikku vaadet sõjale. President pidi lõpuks Zalužnõi hinnangut avalikult kommenteerima ja teatas, et Ukraina sõjas pole ummikut ning kõik läheb üldjoontes hästi.