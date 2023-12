Pingviinid teevad päevas tuhandeid mikrouinakuid

Sarnaseid nn mikrouinakuid teevad inimesed juhul, kui nad on magamata ja vajuvad hetkeks kogemata unne. Erinevalt päris unest ei taasta need uinakud nii palju jõudu, kuid hiljutise uuringu kohaselt on need piisavad, et pingviinud oma mune valvata saaks.