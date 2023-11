INTERVJUU | Jarkko Hirvonen: oleme sisenenud tehnoloogilise ümberkujunemise järgmisse faasi

Masinõpe ja tehisintellekt on eksisteerinud juba aastakümneid ja Amazonis oleme neid tehnoloogiaid erinevate teenuste loomisel kasutanud juba 25 aastat. Nii et kui lähete täna Amazoni veebisaidile, on enamik seal nähtavaid tooteloendeid AI loodud. Masinõppe algoritm valib välja isegi need asjad, mida te kasutajana seal näete.

Ma arvan, et eilse päeva peamine sõnum on AWS-i strateegia generatiivse AI suunas. Oleme sisenenud tehnoloogilise ümberkujunemise järgmisse faasi, oleme veel selle lävel ja alles hakkame mõistma, milliseid võimalusi avab generatiivne AI. On juba mitmeid mudeleid, mida kliendid saavad kasutada oma äri optimeerimiseks või klientidele täiesti uut tüüpi kliendikogemuste loomiseks. Seda võimaldame näiteks Amazon Bedrock Service’i kaudu, kus meil on selle valdkonna juhtivate tegijate mudelid juba saadaval - Anthropic, Cohere, AI21 Labs on mõned neist.

Töötame nendel turgudel igas suuruses ja väga erinevate valdkondade klientidega. Nii võib näiteks Eestis olla tuttavad meie tehnoloogiat kasutavad ettevõtted Bolt, Veriff või Pipedrive. Loomulikult on erinevaid ettevõtteid, kes kasutavad tehnilise portfelli erinevaid osi. Kuid näiteks need ettevõtted, mida mainisin, on meie tehnoloogia üsna edasijõudnud kasutajad ja kasutavad oma teenuste käitamiseks platvormi tugevalt ära.

Hirvonen märkis Fortele antud intervjuus, et Amazon on teiste lahenduste kõrval loonud lahenduse nimega Q, mida on võimalik integreerida organisatsioonide kõigisse andmeallikatesse, et seeläbi asuda andmeanalüüsi põhjal pakkuma näiteks vastuseid klientidele või saada vastuseid organisatsiooni tööd sujuvamaks muutmise küsimustele.

Jah, nagu ma ütlesin, oleme varases staadiumis. Inimesed katsetavad seda, kuid me näeme suuri arenguhüppeid nendes meeskondades, kes neid tehnoloogiaid omaks võtavad. Nii et kui me näiteks CodeWhispereris arendasime, siis analüüsisime neid, kes seda tööriista kasutasid, ja neid, kes seda ei kasutanud. Meeskonnad, kes seda tööriista kasutasid, said ülesanded õigeks ajaks valmis 27% tõenäolisemalt võrreldes nendega, kes seda ei kasutanud. Edusammud olid tõesti suured.

Need on asjad, mida me näeme ka tarbimisruumis. Kuid see võimaldab palju enamat. See võimaldab üldistes äriprotsessides tohutuid tootlikkuse hüppeid. Näiteks on olemas tehnoloogiad, mis põhinevad Amazon CodeWhispereril. See on põhimõtteliselt tööriist, mille abil arendajad saavad luua koodi kasutades loomulikku keelt. „Hei, ma tahaksin luua Java-s rakenduse, mis teeb seda ja seda!“ Ja tööriist ongi võimeline selle koodi looma. Tulemuseks on suur arenduskiiruse paranemine.

Tavakasutajatena mängime me tarbijatele mõeldud rakendustega ja oleme lummatud sellestki, mida need suudavad teha [viide näiteks ChatGPT-le või Alexale toim]. Ja see on selle tehnoloogia arengu tõttu võimalikuks saanud alles üsna hiljuti. Saame kõik kasutada generatiivse AI võimalusi näiteks eri keeltes tekstide sisutöötlemiseks. Näiteks on meil Bedrockis saadaval lahenduse Anthropicsi uusim versioon Float 2.1, kuhu saame mudelisse sisendina anda põhimõtteliseks suure raamatu ja asuda siis selle kohta küsimusi küsima. Sellised lahendused võimaldavad pakkuda ka klienditeeninduse paremaid kogemusi – olgu või juba laialt kasutatavate vestlusrobotite näol.

Juhtunud on see, et pilvandmetöötluses on tekkinud põhimõtteliselt piiramatu andmete arvutusvõimsus. Need masinõppetehnoloogiad on nüüdseks arenenud punkti, kus me hakkame nägema masinõppe tegelikke võimeid.

Kui tuua paar üldisemat näidet, siis kasutatakse neid tehnoloogiaid logistikakeskustes protsesside optimeerimiseks, tarnekeskuste robootika suunamiseks, tarbijapoolel on meil Amazon Alexa nutikõlarid, millega saate suhelda. Meil on need juba aastaid väljas olnud ja neid kasutatakse miljonites kodudes. Inimesed suhtlevad selle tehnoloogiaga.

Kuid loomulikult on see ka kultuuriline muutus. See on muutus tööviisis, millega seni olete harjunud. CodeWhispereri tehnoloogial on tegelikult võime aidata ka asjadest aru saada. Võite lihtsalt küsida: „OK, palun öelge mulle lihtsas keelel, mida see programm teeb“. Seega on uutesse projektidesse arendajana palju kiirem siseneda.

Teine näide on koodibaasi hooldus. Näiteks Java versiooni uuendamine versioonilt 8 versioonile 17 on paljudes Java-rakendusi loovates ettevõtetes põhimõtteliselt praegu käimas. See on töömahukas asi, kui seda teha käsitsi, kuid Amazoni meeskonnad töötasid sellise ülesande kallal ja nad suutsid seda tehnoloogiat kasutades tuhandeid Java-rakendusi uuendada vaid kahe päevaga. See on dramaatiline muutus. See pole olnud varem võimalik

Amazon rääkis sel nädalal palju ka lahendusest nimega Amazon Q – mis imeloom see on?

Ma ütleksin, et see erinevat tüüpi teenuste perekond. Q saab aidata arendajatel lahendada selliseid ülesandeid, mida just kirjeldasin. Q-d saab sinna süstida, nii et see on üks kasutusjuht. Teine koht, kuhu oleme Q juba mõnda aega integreeritud, on meie tööriist, mille abil luua graafikuid näiteks andmete jaoks, mida soovite visualiseerida. Nüüd te ei pea enam olema andmeanalüütik, et põhimõtteliselt luua kena välimusega aruandeid ja graafikuid. Võite lihtsalt paluda loomulikus keeles, et Q looks need teie jaoks.