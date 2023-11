USA riiklik kosmoseagentuur NASA avaldas uued ülesvõtted Marsist. Need pildistas orbitaalaparaat Odyssey, kasutades Thermal Emission Imaging System (THEMIS) kaamerat.

NASA selgitas, et pilt on on loodud kolme infrapunaandmete kanali kombineerimisel, mis läbivad Marsi atmosfääris vee-jää pilvi ja tolmu.