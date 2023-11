VIDEO | Astronoomid avastasid uue kuuest planeedist koosneva tähesüsteemi: mis teeb nende leiu ainulaadseks?

Eksoplaneete (planeete, mis asuvad väljaspool meie Päikesesüsteemi) on lugematul hulgal. Meie galaktikas levinuimad on sub-Neptuunid - planeedid, mis on Maast suuremad, kuid väiksemad kui Neptuun ja millel on teadlaste hinnangul ilmselt gaasilise atmosfääriga tahke tuum.

Varem on avastatud ka teisi multiplanetaarseid süsteeme, mis on resonantsis. Kuid see on esimene, mille peremeestäht on piisavalt hele, et võimaldab teadlastel teha järeluuringuid, et mõõta sub-Neptuunide massi ja määrata äärmise täpsusega, millised molekulid nende atmosfääris esinevad.