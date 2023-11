„Lapsed arvavad, et neid hoiti maa all aasta aega ja räägivad ainult sosinal.“ Ekspert Hamasi vabastatud pantvangidest

Hamas on seni vabastanud viie päeva jooksul 81 pantvangi: 60 iisraellast ajutise relvarahu lepingu alusel ja veel 21 inimest eraldi lepingute alusel (neist 19 on Tai kodanikud). Times of Israel kirjutab, et pantvangi on jäänud veel üheksa last, kellest noorim on kümnekuune. Väljaande andmetel vabastatakse ka 29. novembril eeldatavasti kümme pantvangi. Üks Hamasi poliitilise tiiva liige Musa Abu Marzouk on ka lubanud vabastada Venemaa kodanikest pantvange. Marzouk ütles, et seda tehakse väljaspool relvarahulepingut, et tänada president Putinit. Iisrael on seni oma vanglatest vabastanud 180 palestiinlast.