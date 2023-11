Guatemala lähedalt leiti maailma kõrgeimast hoonest kaks korda kõrgem merealune mägi

Teadlased on leidnud maailma kõrgeimast hoonest kõrgema veealuse mäe. Schmidti ookeaniinstituudi teadlased avastasid selle Guatemala ranniku lähedal merepõhja kaardistades.

Independent märgib, et sellised moodustised tekivad tavaliselt kustunud vulkaanide jäänustest. Avastatud hiiglaslik moodustis on 1600 meetri kõrgune ehk kaks korda kõrgem kui Araabia Ühendemiraatides asuv Burj Khalifa, mis on maailma kõrgeim hoone (selle kõrgus on 830 meetrit).

14 ruutkilomeetri suuruse merealuse mäe avastasid Schmidti ookeaniinstituudi spetsialistid uurimislaeva Falkor (too) mitmekiirelise kajaloodi abil. Mägi asub 84 meremiili kaugusel Guatemala majandusvööndist. Meeskonda kuulunud hüdrograaf kinnitas, et seda ei olnud üheski merepõhja batümeetrilises andmebaasis.

See oli üheksas avastus, mille uurimislaev Falkor (too) on alates märtsist teinud. Need hõlmavad kahte uurimata mere-alust mäge Galapagose merekaitsealal, kolme uut hüdrotermilist ventilatsioonivälja, uut ökosüsteemi hüdrotermiliste ventilatsiooniavade all ja kahte seni tundmatut külmavee korallriffi.

Merealused mäed on bioloogilise mitmekesisuse levialad, mis pakuvad elupaika süvamere korallidele, käsnadele ja mitmesugustele selgrootutele. NOAA Ocean Explorationi andmetel näitavad hiljutised satelliidihinnangud, et on olemas rohkem kui 100 000 uurimata merealust mäge, mille kõrgus on üle 1000 meetri.

Teadlased loodavad, et süvamere jätkuva uurimise ja kaardistamise abil saavad täpsemad ja kõrgema eraldusvõimega kaardid aidata uusi uuringuid ja tulevasi avastusi ning parandada arusaama geoloogilistest protsessidest.