Putin räägib Ukraina sõja lõpetamisest - kas tema sõnu saab tõsiselt võtta? Selgitavad eksperdid

22. novembril veebiformaadis alanud G20 tippkohtumisel teatas Venemaa president Vladimir Putin, et on vaja mõelda, kuidas sõda Ukrainas peatada, ja tuletas meelde, et Venemaa pole kunagi keeldunud läbirääkimistest Ukrainaga. Sellega vastas ta Euroopa liidrite sõnadele, et neid on vapustanud Ukrainas sõda. „Mitte Venemaa, vaid Ukraina teatas avalikult, et taandub läbirääkimisprotsessist. Ja pealegi kirjutati alla dekreet - Ukraina presidendi dekreet, mis keelab sellised läbirääkimised. Ma saan aru, et see on sõda - kuid elude kaotust loetakse šokeerivaks, siis miks ei peeta Ukraina 2014. aasta verist riigipööret šokeerivaks?“ ütles Putin.