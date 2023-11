Teadlased on leidnud uue selgituse, miks vulkaanid tekitavad laavapurskkaevu

Edela-Islandi Fagradalsfjalli vulkaani suurejoonelisi laavapurskkaevu uurides on teadlased avastanud, et madalatel vulkaanidel on kaldeera all magmaga täidetud õõnsus. Uus hüpotees, aga väidab, et magma kerkimisel tekib laavapurskkaev ja moodustab gaasirikka vahukihi. Selle kihi hävitamine tekitab survet, mis seejärel surub magma õõnsusest välja ja paiskab selle õhku, luues tõelisi laavapurskkaevusid. Paljud vulkaanid üle maailma toodavad aktiivsuse tõusu tõttu laavapurskkaevu. Samas pole veel täpselt teada, miks või kuidas need tekivad. Kuigi on mitmeid teooriaid. Üks põhiline oli, et need purskkaevud on tekkinud magma väga kiire tõusu tulemusena.