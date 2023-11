Vampiirtähed võivad oma naabertähest „elu välja imeda“: neil on selleks ka abiline

Uued uuringud näitavad, et kummaliselt käituvad, äärmiselt heledad tähed, mida ümbritsevad tohutud kettad kuumast gaasist, võivad tekkida, kui nad imevad oma tähesüsteemis asuvast teisest tähest elu välja peidus oleva kolmanda tähe abiga.

Varem arvati, et sellised tähed varastavad kaksiktähtede süsteemis oma naabertähtedelt massi. Kuid tegelikult võivad need tekkida kolmekordsetes tähesüsteemides, kus kolmas täht tõukab ohvrit vampiirtähe poole, kirjutab Newsweek, viidates ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avaldatud uuringu tulemustele.

Need Be-tähed on B-tähtede alamliik, mis on 3–20 korda suurema massiga kui meie Päike, mis on G-klassi täht. Tähed klassifitseeritakse nende spektraalomaduste või nende kiirgava valguse värvide järgi, mis omakorda põhinevad enamasti põlemistemperatuuril. B-tähed on tavaliselt sinakat värvi ja nende temperatuur on vahemikus 9500 kuni 29 500 kraadi Celsiuse järgi.

„Be-tähed erinevad B-tähtedest selle poolest, et neid ümbritseb gaasi- ja tolmuketas. Nende kettad tekivad seetõttu, et Be-tähed pöörlevad väga kiiresti ja see põhjustab mateeria väljapaiskumise tähe pinnalt,“ selgitas astrofüüsik Jonathan Dodd.

Be-tähed avastati esimest korda rohkem kui sada aastat tagasi, kuid see, kuidas need tekkisid, jääb seni saladuseks. Teadlased oletavad nüüd, et Be-tähed tekivad oma naabrist elu välja imedes, kuid see naaber võib olla kolmekordse süsteemi täht, mis asub Be-tähele kolmandiku võrra lähemal.

Teadlased märkasid, et Be-tähtedel näib olevat vähem kaastähti kui B-tähtedel, kuid jõudsid järeldusele, et see oli tingitud sellest, et kaaslane oli juba praktiliselt alla neelatud ning liiga nõrk, et seda näha oleks. Vaadates teist kaugemal olevate tähtede andmete kogumit, nägid nad, et Be- ja B-tähtedel näis olevat sama palju kaaslasi, mis tähendab, et Be-tähtedel oli kaks naabrit: üks, mis imetakse tühjaks ja kolmas, mis nügib teist tähte sellele saatusele lähemale.