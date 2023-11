„Praegu pole neil veel jõudu.“ Ekspert kommenteerib Ukraina välisluure juhi hoiatust, et Putin plaanib alustada uut sõda Baltikumis

Ukraina välisluureteenistuse juht Oleksandr Litvinenko kirjutas Interfax-Ukrainale kolumni, milles väidab, et sõda Venemaaga on jõudnud kriitilise momendini, ning toob välja ka Putini eesmärgid ja sihid. Päev enne Litvinenko artikli avaldamist kiitis Venemaa föderatsiooninõukogu heaks Venemaa 2024. aasta eelarve. See hõlmab rekordsummasid sõjalisteks kulutusteks. Esimest korda ületavad need sotsiaalsfääri kulutusi. „Aastal 2026 peaks Venemaa sõjatööstuse tootmise maht toetama suuremahulisi kõrge intensiivsusega sõjalisi operatsioone ning 2028. aastal peaks Venemaa taastama sõjalise võimekuse, mis tal oli 2022. aastal. Just seda näeb Venemaa eelarve aastateks 2024–2026 ette. Juba 2024. aastal läheb ligi 40% eelarvekuludest sõtta,“ kirjutab Litvinenko.