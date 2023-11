Tööd peab tegema kolm päeva nädalas: Bill Gates rääkis, milliseks kujuneb meie tulevik koos tehisintellektiga

Üks Microsofti asutajatest, miljardär Bill Gates usub, et tänu tehisintellekti arengule jõuab inimkond kolmepäevase töönädalani. Tõsi, osa töötajaid tuleb ümber õpetada.

Kui jõuame ühiskonda, kus inimesed peavad töötama vaid kolm päeva nädalas, on see hea, lisas Gates.

Gates märkis varem oma blogis, et tehisintellekti mõju ei ole nii dramaatiline kui tööstusrevolutsiooni ajal, kuid kindlasti sama suur kui see oli arvutite tulekul. Sellega seoses tuleb osa töötajaid ümber õpetada ning seda peaksid tegema nii valitsus kui ka ettevõtted.

Tehisintellekti tulevik pole nii tume, kui mõned arvavad, ja mitte nii roosiline, nagu arvavad teised, riskid on reaalsed, kuid neid saab maandada, lisas Gates.

Tähelepanuväärne on, et ka JPMorgani juht Jamie Dimon on ennustanud üleminekut kolmepäevasele töönädalale, mis tuleneb tehisintellekti kasutusele võtust.