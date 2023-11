Arvestades seda, kui kalleid elektriautosid eestlased eelistavad, millele on suunatud siinsed toetused ja millised on inimeste laadimisvõimalused, siis võib elektriautode omamine osutuda kallimaks kui see oleks sisepõlemismootoritega autode puhul, leiab SEB liisingujuht Rein Karofeld.