Maailma suurim jäämägi hakkas esimest korda pärast 30 aastat liikuma

Jäämägi nimega A23a kerkis 1986. aastal Antarktika rannikust, kuid peaaegu kohe liikus Weddelli merre ja muutus sisuliselt jääsaareks. See on 4000 ruutkilomeetri suurune ja 400 meetri paksune jäämägi.

Viimase aasta jooksul on see triivinud ja nüüd on jäämägi jõudmas Antarktika vetest väljapoole, kirjutati BBC Newsis .

Jäämäe praegust liikumist selgitades rääkis Briti Antarktika uurija Andrew Fleming: „Küsisin selle kohta paarilt kolleegilt, et kas see võis olla tingitud mingist muutusest šelfivee temperatuuris, kuid üksmeel on selles, et aeg oli lihtsalt kätte jõudnud.“