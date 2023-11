Beebide ajud on juba enne sündi emakeelega harjunud

Väljaandes Science Advances avaldatud uuringuga pakutakse, et vastsündinute ajulained on kooskõlas keelega, millega nad emakas kõige sagedamini kokku puutusid.

„Need tulemused on seni kõige veenvamad tõendid selle kohta, et keelekogemus kujundab imiku aju funktsionaalset struktuuri juba enne sündi,“ kirjutavad autorid.

Viienda ja seitsmenda raseduskuu vahel omandab loode võime kuulda helisid väljaspool emakat. Vaid mõni päev pärast sündi on imikute puhul täheldatud, et nad eelistavad oma ema häält ja emakeelt. Vastsündinud suudavad ka tuvastada rütme ja meloodiaid, mida nad emakas kuulsid, ja sünnieelne kokkupuude muusikaga võib aidata nende muusikaliste võimete arendamisega.

Nüüd tõestas Itaalia Padova ülikooli doktorant Benedetta Mariani sarnast nähtust keele puhul ning tema ja kolleegid leidsid, et magavatel imikutel, kes olid hiljuti kokku puutunud oma ema emakeelega, ilmnesid ajusignaalid, mis on seotud pikaajalise kõne- ja keeleõppega.

„Me uurime ja jälgime nüüd imikuid eri vanuses, et näha, kas ja kuidas need närvimehhanismid toetavad hilisemat keele arengut,“ ütles Gervain. „EEG-d saab kasutada kogu eluaja jooksul, nii et me võiksime kasutada sama meetodit ja uuringukujundust erinevate vanuserühmade puhul,“ lisas ta.