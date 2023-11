Juturoboti ChatGPT loojad teatasid arendusest, mis võib ohustada tervet inimkonda

ChatGPT juturoboti loonud OpenAI teadlased hoiatasid juhtkonda võimsa tehisintellekti eest, mis võib inimkonda ohustada. Nende sõnul on see praegu arendamisel. See juhtus vahetult enne Sam Altmani vallandamist. Sellest kirjutab Reuters. Arendus, koodnimega Q*, suudab praegu lahendada lihtsaid matemaatilisi probleeme, kuid see võib saada universaalse tehisintellekti aluseks, mis suudaks saavutada inimaju potentsiaali.

Teadlased usuvad, et matemaatika on võti tipptasemel tehisintellekti arendamiseks. Tänapäeva generatiivsed tehisnärvivõrgud oskavad hästi teksti genereerida ja tõlkida, ennustades statistilise meetodi põhjal järgmist sõna. Kuid matemaatika valdamine vihjab, et tehisintellektil on suurem mõtlemisvõime, mis meenutab inimese intelligentsust, sedastab Reuters.

OpenAI arendajad ei täpsusta, milliseid konkreetseid ohte Q* kujutab. Teadlaste seas on pikka aega vaieldud väga intelligentsete masinatega kaasnevate ohtude üle: näiteks, mis saaks kui nad otsustavad, et inimkonna hävitamine on nende huvides.

Reutersi allika sõnul on mõned töötajad tõsiselt mures, et OpenAI-l puuduvad piisavad turvameetmed selliste tehisintellekti mudelite kontrollitud arendamiseks ja turustamiseks.

Selle aasta märtsis, pärast ChatGPT üleminekut GPT-4 keelemudelile, tunnistas OpenAI juht Sam Altman, et kartis oma loomingut ja et see kujutab endast reaalset ohtu, kui satub valedesse kätesse. 2023. aasta lõpus saabuv GPT-5 peaks saavutama juba seninägematu taseme.