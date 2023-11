Eesti ja Venemaa vahelise Narva piiripunkti kaudu üritas ainuüksi eile illegaalselt Eestisse pääseda üle 30 välismaalase, ent Eesti piirivalve on kõik need inimesed otse piirilt tagasi saatnud ja Vene pool on seni tagasisaadetud ka vastu võtnud ning kahe riigi vahele piiritsooni pole keegi külmetama jäänud.