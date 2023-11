„Seal võib lihtsalt kõik õhku lennata.“ Ekspert selgitab, millised ohud peituvad Gaza kurikuulsas al-Shifa haiglas

Iisraeli valitsus kiitis 22. novembri öösel heaks kokkuleppe relvarühmitusega Hamas. See näeb ette osade 7. oktoobril kinni võetud Iisraeli pantvangide vabastamise, kes olid Gaza sektoris Hamasi käes, vastutasuks vaenutegevuse peatamisele mitmeks päevaks. Hamasi võitlejate sõnul näeb Katari poolt vahendatud lepe ette 150 palestiinlase vabastamise Iisraeli vanglatest ja humanitaarabi ligipääsu Gaza sektorisse vastutasuks osade pantvangide vabastamise eest. Iisrael avaldas hiljem nimekirja 300 palestiinlasest vangist, kes tuleb kokkuleppe raames Hamasiga välja vahetada. Neist 287 on alla 18-aastased poisid, ülejäänud täiskasvanud naised. Ajalehe Times of Israel andmetel mõisteti enamik neist vangi Läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmas toimunud rahutustes osalemise eest. Enamik nimekirjas olevaid naisi sai oma karistuse noarünnakute eest. Kui palju neist võib vabaneda, pole hetkel teada.