Baltimaades on autole tehtud enam kui 200 tellimust, millest 50 on tulnud Eestist. Ettetellitud autod on jõudmas edasimüüjate ladudesse.

Uus Amarok on saadaval kolmes varustusastmes – Style, PanAmericana ja Aventura. Jõuallikas on 3,0-liitrine V6 turboga diiselmootor, mis arendab 177 kW / 240 hj ja 600 Nm ning on paaris 10-käigulise automaatkäigukastiga. Standardvarustuses on nelikvedu 4MOTION koos vahetatavate sõidurežiimidega.