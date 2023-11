„Probleem on nii kõrvalehoidjate kui ka venemeelsetega.“ Ekspert hoiatab Ukraina armeed ähvardava meestenappuse eest

Mobilisatsioon Ukrainas kuulutati välja pärast seda, kui Venemaa alustas 24. veebruaril 2022 sissetungi. 24. veebruaril keelati sõjaseisukorra tõttu 18–60-aastastel meestel Ukrainast lahkuda. Esimestel nädalatel pärast sissetungi läksid sajad tuhanded ukrainlased vabatahtlikult rindele isamaaliste tunnete lainel, mis aitas tõrjuda venelaste esimese pealetungi. Praegu, aga jagavad sõjakomissariaatide töötajad kutseid tänavatel, mis on tekitanud Ukraina ühiskonnas palju ärevust ja pahameelt.

Alates sõja algusest on kümned tuhanded Ukraina mehed riigist ebaseaduslikult lahkunud, enamik neist tänu sõjaväevõimudele antud altkäemaksule. Teine võimalus on ära osta sõjakomissariaadi töötajad ja saada nn. valge pilet, millega meesterahvas tunnistatakse teenistuse jaoks kõlbmatuks. „Valge pileti“ hinnaks on Ukrainas praegu umbes 5000-dollariline altkäemaks.