„Hamas saab hinge tõmmata, Iisraeli armeele tähendab see suuremaid kaotusi.“ Ekspert võimalikust relvarahust Gazas

USA president Joe Biden teatas, et usub, et kokkulepe vabastada mõned Hamasi võitlejate pantvangid Gaza sektoris on reaalne. President ütles seda Valges Majas ajakirjanikega vesteldes. Biden oli seejuures kidakeelne. Ajakirjanike küsimusele, kas kokkuleppele jõutakse, ristas ta näpud ja vastas: „Ma arvan küll.“